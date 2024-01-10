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На Одещині відновлюють очне навчання у школах

10 січня 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині відновлюють очне навчання у школах
Діти за партами у школі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Негода в Одеській області минула, тож вже відзавтра, 11 січня, школярі регіону повертаються за парти. Заклади освіти працюватимуть у тій формі, яку обрали на початку навчального року.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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"Завдяки злагодженій роботі наших комунальників, енергетиків та усіх служб, залучених в подоланні наслідків складних погодних умов, відзавтра заклади освіти Одеської області усіх типів та форм власності повертаються до очного навчання", — йдеться у повідомленні.

Освітній процес в Одесі

У міській раді зазначили, що учні Одеси також повернуться за парти у тих установах, які облаштовані укриттями. Інші заклади освіти працюватимуть у дистанційному або змішаному форматі.

Нагадаємо, в Кабміні ухвалили рішення щодо об'єднання закладів вищої освіти. В Одесі об’єднали три заклади, а в Миколаєві утворять багатогалузевий Університет кораблебудування і розвитку півдня (УКРоП).

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розкрив деталі масштабної реформи освіти, яку планують запустити цього року. За його словами, понад 60% студентів повинні отримувати різні види державної підтримки.

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