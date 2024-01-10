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В Одесской области возобновляют очное обучение в школах

10 января 2024 15:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области возобновляют очное обучение в школах
Дети за партами в школе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Непогода в Одесской области прошла, поэтому уже завтра, 11 января, школьники региона возвращаются за парты. Учреждения будут работать в той форме, которую избрали в начале учебного года.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Благодаря слаженной работе наших коммунальщиков, энергетиков и всех служб, привлеченных в преодолении последствий сложных погодных условий, с завтрашнего дня учебные заведения Одесской области всех типов и форм собственности возвращаются к очному обучению", — говорится в сообщении.

Образовательный процесс в Одессе

В городском совете отметили, что ученики Одессы также вернутся за парты в учреждениях, которые оснащены укрытиями. Другие учебные заведения будут работать в дистанционном или смешанном формате.

Напомним, в Кабмине приняли решение об объединении заведений высшего образования. В Одессе объединили три заведения, а в Николаеве будут созданы многоотраслевой Университет кораблестроения и развития юга (УКРоП).

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали масштабной реформы образования, которую планируют в этом году запустить. По его словам, более 60% студентов должны получать разные виды государственной поддержки.

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