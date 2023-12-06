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На Одещині відремонтують системи зрошення полів — для чого це необхідно

6 грудня 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині відремонтують системи зрошення полів — для чого це необхідно
Система автоматичного поливу у полі. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області відновлять систему зрошення полів у рамках програми "Аграрна Одещина". Наразі планується ремонт Нагірнянської, Ташбунарської та Ізмаїльської систем.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА.

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Що планують зробити

Відомо, що реалізують проєкт бюджетним коштом та планують витратити 94 458 654 гривень.

  • реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи дасть можливість мінімізувати втрати води через порив трубопроводу та збільшення площ поливу до 3200 га;
  • капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської зрошувальної системи сприятиме мінімізації втрати води через пориви трубопроводу;
  • реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської зрошувальної системи дасть можливість збільшити площі поливу до 3200 га.

Зазначимо, що глобальне потепління суттєво впливає аграрний сектор Одещини. В регіоні зростають площі сухих зон, натомість скорочуються площі перезволожених земель. Відтак, відновлення зрошення — стратегічна складова економічного зростання.

Нагадаємо, станом на кінець листопада у південних регіонах аграрії намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур.

Також ми писали, що лише за жовтень Росія знищила 280 тис. тонн українського зерна. Цього б вистачило, щоб рік годувати одну країну.

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