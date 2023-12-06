На Одещині відремонтують системи зрошення полів — для чого це необхідно
В Одеській області відновлять систему зрошення полів у рамках програми "Аграрна Одещина". Наразі планується ремонт Нагірнянської, Ташбунарської та Ізмаїльської систем.
Про це повідомили у пресслужбі Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА.
Що планують зробити
Відомо, що реалізують проєкт бюджетним коштом та планують витратити 94 458 654 гривень.
- реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи дасть можливість мінімізувати втрати води через порив трубопроводу та збільшення площ поливу до 3200 га;
- капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської зрошувальної системи сприятиме мінімізації втрати води через пориви трубопроводу;
- реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської зрошувальної системи дасть можливість збільшити площі поливу до 3200 га.
Зазначимо, що глобальне потепління суттєво впливає аграрний сектор Одещини. В регіоні зростають площі сухих зон, натомість скорочуються площі перезволожених земель. Відтак, відновлення зрошення — стратегічна складова економічного зростання.
Нагадаємо, станом на кінець листопада у південних регіонах аграрії намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур.
Також ми писали, що лише за жовтень Росія знищила 280 тис. тонн українського зерна. Цього б вистачило, щоб рік годувати одну країну.
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