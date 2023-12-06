На Одещині відремонтують системи зрошення полів — для чого це необхідно

Система автоматичного поливу у полі. Фото: pixabay

В Одеській області відновлять систему зрошення полів у рамках програми "Аграрна Одещина". Наразі планується ремонт Нагірнянської, Ташбунарської та Ізмаїльської систем.

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА.

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Що планують зробити

Відомо, що реалізують проєкт бюджетним коштом та планують витратити 94 458 654 гривень.

реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи дасть можливість мінімізувати втрати води через порив трубопроводу та збільшення площ поливу до 3200 га;

капітальний ремонт магістрального трубопроводу Ташбунарської зрошувальної системи сприятиме мінімізації втрати води через пориви трубопроводу;

реконструкція магістрального каналу Ізмаїльської зрошувальної системи дасть можливість збільшити площі поливу до 3200 га.

Зазначимо, що глобальне потепління суттєво впливає аграрний сектор Одещини. В регіоні зростають площі сухих зон, натомість скорочуються площі перезволожених земель. Відтак, відновлення зрошення — стратегічна складова економічного зростання.

Нагадаємо, станом на кінець листопада у південних регіонах аграрії намолотили 75,7 млн тонн зернових та олійних культур.

Також ми писали, що лише за жовтень Росія знищила 280 тис. тонн українського зерна. Цього б вистачило, щоб рік годувати одну країну.