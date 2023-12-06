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В Одесской области отремонтируют системы орошения полей — для чего это необходимо

6 декабря 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области отремонтируют системы орошения полей — для чего это необходимо
Система автоматического полива в поле. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области возобновят систему орошения полей в рамках программы "Аграрная Одесчина". В настоящее время планируется ремонт Нагорнянской, Ташбунарской и Измаильской систем.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.

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Что планируют сделать

Известно, что реализуют проект за бюджетные средства и планируют потратить 94 458 654 гривен.

  • реконструкция магистрального канала Нагорнянской оросительной системы позволит минимизировать потери воды из-за порыва трубопровода и увеличения площадей полива до 3200 га;
  • капитальный ремонт магистрального трубопровода Ташбунарской оросительной системы будет способствовать минимизации потери воды из-за порывов трубопровода;
  • реконструкция магистрального канала Измаильской оросительной системы позволит увеличить площади полива до 3200 га.

Отметим, что глобальное потепление оказывает существенное влияние на аграрный сектор Одесчины. В регионе растут площади сухих зон, сокращаются площади переувлажненных земель. Следовательно, возобновление орошения — стратегическая составляющая экономического роста.

Напомним, по состоянию на конец ноября в южных регионах аграрии намолотили 75,7 млн. тонн зерновых и масличных культур.

Также мы писали, что только за октябрь Россия уничтожила 280 тыс. тонн украинского зерна. Этого хватило бы, чтобы год кормить одну страну.

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