В Одесской области отремонтируют системы орошения полей — для чего это необходимо
В Одесской области возобновят систему орошения полей в рамках программы "Аграрная Одесчина". В настоящее время планируется ремонт Нагорнянской, Ташбунарской и Измаильской систем.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.
Что планируют сделать
Известно, что реализуют проект за бюджетные средства и планируют потратить 94 458 654 гривен.
- реконструкция магистрального канала Нагорнянской оросительной системы позволит минимизировать потери воды из-за порыва трубопровода и увеличения площадей полива до 3200 га;
- капитальный ремонт магистрального трубопровода Ташбунарской оросительной системы будет способствовать минимизации потери воды из-за порывов трубопровода;
- реконструкция магистрального канала Измаильской оросительной системы позволит увеличить площади полива до 3200 га.
Отметим, что глобальное потепление оказывает существенное влияние на аграрный сектор Одесчины. В регионе растут площади сухих зон, сокращаются площади переувлажненных земель. Следовательно, возобновление орошения — стратегическая составляющая экономического роста.
Напомним, по состоянию на конец ноября в южных регионах аграрии намолотили 75,7 млн. тонн зерновых и масличных культур.
Также мы писали, что только за октябрь Россия уничтожила 280 тыс. тонн украинского зерна. Этого хватило бы, чтобы год кормить одну страну.
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