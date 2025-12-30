Волонтери б'ють на сполох через відстріл тварин на Одещині

Шакал у полі. Фото ілюстративне: iStock

У Бессарабії почався відстріл шакалів, але місцеві волонтери вважають це занадто радикальною мірою вирішення проблеми. Вони зазначають, що реальна небезпека для людей мінімальна. Активісти закликають спиратися на наукові дані, а не на заяви мисливців. Найбільшу загрозу, на їхню думку, становлять безпритульні собаки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала волонтерка Яна Тітаренко.

Вбиті шакали на Одещині. Фото: Mykhailo Stelmakov/Facebook

Відстріл тварин

Волонтерка Яна Тітаренко підкреслила, що вирішення таких питань повинно базуватися на наукових даних, а не на оцінках мисливців чи окремих чиновників. Вона зазначила, що ризики для людей від диких тварин наразі мінімальні, а більш помітною проблемою є безпритульні собаки, яких слід контролювати через стерилізацію.

"Люди бояться не шакалів чи вовків, а безпритульних собак, яких потрібно контролювати", — написав Тітаренко.

