Волонтеры бьют тревогу из-за отстрела животных в Одесской области

Шакал в поле. Фото иллюстративное: iStock

В Бессарабии начался отстрел шакалов, но местные волонтеры считают это слишком радикальной мерой решения проблемы. Они отмечают, что реальная опасность для людей минимальна. Активисты призывают опираться на научные данные, а не на заявления охотников. Наибольшую угрозу, по их мнению, представляют бездомные собаки.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Яна Титаренко.

Убитые шакалы в Одесской области. Фото: Mykhailo Stelmakov/Facebook

Отстрел животных

Волонтер Яна Титаренко подчеркнула, что решение таких вопросов должно базироваться на научных данных, а не на оценках охотников или отдельных чиновников. Она отметила, что риски для людей от диких животных пока минимальны, а более заметной проблемой являются бездомные собаки, которых следует контролировать через стерилизацию.

"Люди боятся не шакалов или волков, а бездомных собак, которых нужно контролировать", — написал Титаренко.

