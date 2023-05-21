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На Одещині виявили артснаряд: коли планують його знищити

21 травня 2023 10:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
На Одещині виявили артснаряд: коли планують його знищити
Піротехнік вилучає небезпечний предмет. Фото: ДСНС України
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В Подільському районі на Одещині виявили вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Артснаряд калібру 76 міліметрів планують знищити 22 травня.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"За межами села Борщі Подільського району було виявлено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Артснаряд калібру 76 міліметрів планують вилучити та знищити 22 травня",— йдеться у повідомленні.

Крім того, одеські піротехніки продовжують знищувати "подарунки", які залишили російські війська на деокупованій Донеччині.

Робота піротехніків на деокупованій території. Фото: ДСНС в Одеській області

"З посмішкою на обличчі наші неймовірні хлопці виконують свою роботу і щодня наближають перемогу нашої країни", — наголошують в ДСНС.

Зазначимо, якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.   

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".  

Нагадаємо, 19 травня, на Одещині піротехніки ДСНС знищили боєприпас часів Другої світової. Його знайшли в Ізмаїльському районі області. 

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