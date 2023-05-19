На Одещині знищать снаряд часів Другої світової війни

Піротехніки шукають небезпечний предмет. Фото: ГУ ДСНС України

Сьогодні, 19 травня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпас часів Другої світової. Його знайшли в Ізмаїльському районі області.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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"Виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни: Одеська область, Ізмаїльський район, за межами міста Вилкове, в лісосмузі. 1 артснаряд калібру 120 міліметрів. Вилучення та знищення якого заплановано на сьогодні", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Вибухонебезпечні предмети

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали містянина, який торгував небезпечними бойовими припасами. Правопорушник знайшов через Telegram-канал покупця і продав йому за п’ять тисяч гривень дві гранати із запалами.