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На Одещині знищать снаряд часів Другої світової війни

19 травня 2023 10:18
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині знищать снаряд часів Другої світової війни
Піротехніки шукають небезпечний предмет. Фото: ГУ ДСНС України
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 19 травня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпас часів Другої світової. Його знайшли в Ізмаїльському районі області. 

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.  

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"Виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни: Одеська область, Ізмаїльський район, за межами міста Вилкове, в лісосмузі. 1 артснаряд калібру 120 міліметрів. Вилучення та знищення якого заплановано на сьогодні", — йдеться в повідомленні ДСНС. 

Вибухонебезпечні предмети   

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.   

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.  

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.   

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.   

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".  

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали містянина, який торгував небезпечними бойовими припасами. Правопорушник знайшов через Telegram-канал покупця і продав йому за п’ять тисяч гривень дві гранати із запалами. 

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