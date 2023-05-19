В Одесской области уничтожат снаряд времен Второй мировой войны

Пиротехники ищут опасный предмет. Фото: ГУ ГСЧС Украины

Сегодня, 19 мая, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожат боеприпас времен Второй мировой. Его обнаружили в Измаильском районе области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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"Обнаружение взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны: Одесская область, Измаильский район, за пределами города Вилково, в лесополосе. 1 арт снаряд калибра 120 миллиметров. Изъятие и уничтожение которого запланировано на сегодня", — говорится в сообщении ГСЧС.

Взрывоопасные предметы

Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Напомним, в Одессе полицейские задержали горожанина, торговавшего опасными боевыми припасами. Правонарушитель нашел через Telegram-канал покупателя и продал ему за пять тысяч гривен две гранаты с запалами.