Поліцейські затримали одесита, який торгував боєприпасами

Протитанковий гранатомет "РПГ-22". Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі поліцейські затримали містянина, який торгував небезпечними бойовими припасами. Правопорушник знайшов через Telegram-канал покупця і продав йому за п’ять тисяч гривень дві гранати із запалами.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Що вилучили у затриманого

Оперативники затримали правопорушника відразу після реалізації "угоди" на вулиці Павла Шклярука. В ході огляду місця події слідчі вилучили дві ручні осколкові гранати "РГД-5" із запалами "УЗРГМ", які, за попередніми висновками, у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечними бойовими припасами.

Крім цього, поліцейські вилучили у зловмисника виручені за "товар" гроші, а за місцем його мешкання ще й предмет, схожий на протитанковий гранатомет "РПГ-22".

Усі предмети правоохоронці скерували на дослідження.

Яке покарання очікує на чоловіка

"За наявністю достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Це правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України й карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років", — повідомила старша слідча у справі Марина Самокиш.

Правоохоронці помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання і клопочуть щодо застосування відносно нього запобіжного заходу. Походження вилучених предметів поліцейські будуть встановлювати в ході досудового розслідування.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка у Білгород-Дністровському районі за підозрою в умисному вбивстві його співмешканки. Під час хмільного застілля між цивільним подружжям виникла сварка, під час якої 44-річний чоловік ударив ножем жінку у груди.