Полицейские задержали одессита, торговавшего боеприпасами

Противотанковый гранатомет "РПГ-22". Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе полицейские задержали горожанина, торговавшего опасными боевыми припасами. Правонарушитель нашел через Telegram-канал покупателя и продал ему за пять тысяч гривен две гранаты.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Что изъяли у задержанного

Оперативники задержали правонарушителя сразу после реализации "сделки" на улице Павла Шклярука. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли две ручные осколочные гранаты "РГД-5", которые, по предварительным выводам, являются взрывоопасными боевыми припасами.

Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленника вырученные за "товар" деньги, а по месту его проживания еще и предмет, похожий на противотанковый гранатомет "РПГ-22".

Все предметы правоохранители направили на исследование.

Какое наказание ожидает мужчину

"По наличию достаточных доказательств, которые собрали полицейские, следователи под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Это правонарушение предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет", — сообщила старший следователь по делу Марина Самокиш.

Правоохранители поместили подозреваемого в изолятор временного содержания и ходатайствуют о применении в отношении его меры пресечения. Происхождение изъятых предметов полицейские будут устанавливать в ходе досудебного расследования.

Напомним, правоохранители задержали мужчину в Белгород-Днестровском районе по подозрению в умышленном убийстве его сожительницы. Во время хмельного застолья между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой 44-летний мужчина ударил ножом женщину в грудь.