В Одесской области обнаружили артснаряд: когда планируют его уничтожить

Пиротехник изымает опасный предмет. Фото: ГСЧС Украины

В Подольском районе Одесской области обнаружили взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Артснаряд калибра 76 миллиметров планируется уничтожить 22 мая.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"За пределами села Борщи Подольского района был обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Артснаряд калибра 76 миллиметров планируют изъять и уничтожить 22 мая", — говорится в сообщении.

Кроме того, одесские пиротехники продолжают уничтожать "подарки", которые оставили российские войска на территории деоккупированного Донбасса.

Работа пиротехников на деоккупированной территории. Фото: ГСЧС в Одесской области

"С улыбкой на лице наши невероятные ребята выполняют свою работу и ежедневно приближают победу нашей страны", — отмечают в ГСЧС.

Отметим, что если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не взорвался, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Напомним, 19 мая, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожили боеприпас времен Второй мировой. Его обнаружили в Измаильском районе области.