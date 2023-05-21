В Одесской области обнаружили артснаряд: когда планируют его уничтожить
В Подольском районе Одесской области обнаружили взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Артснаряд калибра 76 миллиметров планируется уничтожить 22 мая.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
"За пределами села Борщи Подольского района был обнаружен взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны. Артснаряд калибра 76 миллиметров планируют изъять и уничтожить 22 мая", — говорится в сообщении.
Кроме того, одесские пиротехники продолжают уничтожать "подарки", которые оставили российские войска на территории деоккупированного Донбасса.
"С улыбкой на лице наши невероятные ребята выполняют свою работу и ежедневно приближают победу нашей страны", — отмечают в ГСЧС.
Отметим, что если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не взорвался, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.
Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".
Напомним, 19 мая, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожили боеприпас времен Второй мировой. Его обнаружили в Измаильском районе области.