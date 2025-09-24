Відео
Головна Одеса На Одещині військовий не послухався рішення суду — як покарали

На Одещині військовий не послухався рішення суду — як покарали

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 01:36
Суд Одещини покарав військового за порушення припису
Суддя за столом. Фото ілюстративне: depositphotos

Військовослужбовець з Миколаївщини неодноразово порушував обмежувальний припис, виданий через домашнє насильство. Чоловік підходив до своєї дружини, з якою йому забороняли контактувати, і навіть влаштовував сварки.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Арцизький районний суд видав обмежувальний припис на пів року, за яким військовому заборонялося наближатися до дружини, контактувати з нею чи перебувати у місці їхнього спільного проживання. Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність за порушення цих умов. Втім, за декілька місяців він кілька разів приходив до подвір’я, заходив до господарських будівель і намагався спілкуватися з дружиною, попри заборону суду. Поліція неодноразово фіксувала ці факти.

Як покарали

Під час слідства військовослужбовець визнав свою вину. Суд врахував його каяття та характеристику, проте наголосив, що порушення судових рішень є злочином. У результаті чоловіку призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік з обов’язком регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.

Нагадаємо, ми писали, що на Закарпатті чоловік зґвалтував власну матір, його засудили. Також ми повідомляли, що суд покарав солдата з Одещини, який займався крадіжками.

Одеса суд правосуддя Одеська область Новини Одеси воїни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
