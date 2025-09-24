Суд Одесской области наказал военного за нарушение предписания

Судья за столом. Фото иллюстративное: depositphotos

Военнослужащий из Николаевской области неоднократно нарушал ограничительное предписание, выданное из-за домашнего насилия. Мужчина подходил к своей жене, с которой ему запрещали контактировать, и даже устраивал ссоры.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Арцизский районный суд выдал ограничительное предписание на полгода, по которому военному запрещалось приближаться к жене, контактировать с ней или находиться в месте их совместного проживания. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за нарушение этих условий. Впрочем, за несколько месяцев он несколько раз приходил во двор, заходил в хозяйственные постройки и пытался общаться с женой, несмотря на запрет суда. Полиция неоднократно фиксировала эти факты.

Как наказали

Во время следствия военнослужащий признал свою вину. Суд учел его раскаяние и характеристику, однако отметил, что нарушение судебных решений является преступлением. В результате мужчине назначили наказание в виде пробационного надзора сроком на один год с обязанностью регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

