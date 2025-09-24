Видео
На Одесчине военный ослушался решение суда — как наказали

На Одесчине военный ослушался решение суда — как наказали

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 01:36
Суд Одесской области наказал военного за нарушение предписания
Судья за столом. Фото иллюстративное: depositphotos

Военнослужащий из Николаевской области неоднократно нарушал ограничительное предписание, выданное из-за домашнего насилия. Мужчина подходил к своей жене, с которой ему запрещали контактировать, и даже устраивал ссоры.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Арцизский районный суд выдал ограничительное предписание на полгода, по которому военному запрещалось приближаться к жене, контактировать с ней или находиться в месте их совместного проживания. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за нарушение этих условий. Впрочем, за несколько месяцев он несколько раз приходил во двор, заходил в хозяйственные постройки и пытался общаться с женой, несмотря на запрет суда. Полиция неоднократно фиксировала эти факты.

Как наказали

Во время следствия военнослужащий признал свою вину. Суд учел его раскаяние и характеристику, однако отметил, что нарушение судебных решений является преступлением. В результате мужчине назначили наказание в виде пробационного надзора сроком на один год с обязанностью регулярно являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Напомним, мы писали, что на Закарпатье мужчина изнасиловал собственную мать, его осудили. Также мы сообщали, что суд наказал солдата из Одесской области, который занимался кражами.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
