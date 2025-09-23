Видео
Главная Одесса Военный занимался кражами — как наказал суд на Одесчине

Военный занимался кражами — как наказал суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 01:36
Солдат из Одесской области украл инструменты во время ремонта - приговор
Молоток судьи. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одесской области военнослужащий, который находился на учебе похитил инструменты и сантехническое оборудование на более 7 тысяч гривен. Суд признал его виновным. Солдату вынесли наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Военнослужащий из села Николаевка, что на Одесчине, проходил обучение на курсах артиллерийской разведки и параллельно работал на ремонте. Парень воспользовался доверием владельца жилья, украл ручной миксер-дрель "Фиолент" стоимостью более 3 тысяч гривен и систему инсталляции для санузла "Cersanit" почти за 4,2 тысячи. Общая сумма ущерба составила 7319 гривен.

Как наказали

Обвиняемый признал вину, раскаялся и объяснил, что похищенным распорядился по своему усмотрению. Вещественные доказательства, а именно инструмент и сантехническое оборудование, были возвращены владельцу. Суд учел искреннее раскаяние, возмещение ущерба и то, что отягчающих обстоятельств не было. В результате курсант получил пять лет лишения свободы, но его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года. Он обязан регулярно отмечаться в пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не может выезжать за границу без разрешения.

Это уже второй приговор для молодого военного. В июле этого года его осудили за незаконное завладение транспортным средством, но тогда также дали условный срок.

Напомним, мы сообщали, что на Волыни гражданин РФ изнасиловал малолетнюю украинку. Также мы писали, что одессит изготавливал фальшивые удостоверения СБУ для уклонистов.

Одесса суд правосудие Одесская область Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
