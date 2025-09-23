Солдат из Одесской области украл инструменты во время ремонта - приговор

Молоток судьи. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одесской области военнослужащий, который находился на учебе похитил инструменты и сантехническое оборудование на более 7 тысяч гривен. Суд признал его виновным. Солдату вынесли наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Военнослужащий из села Николаевка, что на Одесчине, проходил обучение на курсах артиллерийской разведки и параллельно работал на ремонте. Парень воспользовался доверием владельца жилья, украл ручной миксер-дрель "Фиолент" стоимостью более 3 тысяч гривен и систему инсталляции для санузла "Cersanit" почти за 4,2 тысячи. Общая сумма ущерба составила 7319 гривен.

Как наказали

Обвиняемый признал вину, раскаялся и объяснил, что похищенным распорядился по своему усмотрению. Вещественные доказательства, а именно инструмент и сантехническое оборудование, были возвращены владельцу. Суд учел искреннее раскаяние, возмещение ущерба и то, что отягчающих обстоятельств не было. В результате курсант получил пять лет лишения свободы, но его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года. Он обязан регулярно отмечаться в пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не может выезжать за границу без разрешения.

Это уже второй приговор для молодого военного. В июле этого года его осудили за незаконное завладение транспортным средством, но тогда также дали условный срок.

