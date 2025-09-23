Відео
Україна
Головна Одеса Військовий займався крадіжками — як покарав суд на Одещині

Військовий займався крадіжками — як покарав суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 01:36
Солдат з Одещини вкрав інструменти під час ремонту — вирок
Молоток судді. Фото ілюстративне: depositphotos

На Одещині військовослужбовець, який перебував на навчанні викрав інструменти та сантехнічне обладнання на понад 7 тисяч гривень. Суд визнав його винним. Солдату винесли покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Військовослужбовець з села Миколаївка, що на Одещині, навчався на курсах артилерійської розвідки та паралельно працював на ремонті. Хлопець скористався довірою власника житла, викрав ручний міксер-дрель "Фіолент" вартістю понад 3 тисячі гривень та систему інсталяції для санвузла "Cersanit" майже за 4,2 тисячі. Загальна сума збитків склала 7319 гривень.

Як покарали

Обвинувачений визнав провину, розкаявся і пояснив, що викраденим розпорядився на власний розсуд. Речові докази, а саме інструмент і сантехнічне обладнання, повернули власнику. Суд врахував щире каяття, відшкодування шкоди та те, що обтяжуючих обставин не було. У результаті курсант отримав п’ять років позбавлення волі, але його звільнили від відбування покарання з випробувальним строком два роки. Він зобов’язаний регулярно відмічатися у пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи й не може виїжджати за кордон без дозволу.

Це вже другий вирок для молодого військового. У липні цього року його засудили за незаконне заволодіння транспортним засобом, але тоді також дали умовний термін.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Волині громадянин РФ зґвалтував малолітню українку. Також ми писали, що одесит виготовляв фальшиві посвідчення СБУ для ухилянтів.

Одеса суд правосуддя Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
