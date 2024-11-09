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На Одещині військовий п'яним їздив за кермом — як покарали

9 листопада 2024 21:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Військовий спричинив ДТП під Одесою
Суддівський молоток. Фото: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Старший сержант, водій автомобільного взводу, зіткнувся з легковиком під Одесою, порушивши правила дорожнього руху. Суд призначив йому річне обмеження служби зі щомісячними відрахуваннями.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування

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Деталі справи

Військовослужбовець, старший сержант, виконуючи завдання з перевезення паливно-мастильних матеріалів, допустив порушення правил дорожнього руху, що призвело до зіткнення з легковим автомобілем під Одесою. Подія трапилася 19 серпня 2022 року на автодорозі Одеса-Рені. Під час обгону сержант вийшов на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Kia K5. Внаслідок аварії водій легковика отримав середні тілесні ушкодження, зокрема переломи кісток обличчя, руки та численні забої.

Просили строго не карати

Обвинувачений визнав свою провину та попросив вибачення перед потерпілим. Суд врахував, що підсудний щиро розкаявся, активно сприяв розслідуванню та має позитивну характеристику від командира. Потерпілий також просив не карати обвинуваченого суворо, зважаючи на його роль у захисті Батьківщини.

Що вирішив суд

Суд постановив призначити покарання у вигляді службового обмеження терміном на один рік із щомісячним відрахуванням 10% від зарплати у дохід держави. Суд розглянув усі обставини справи, включаючи позитивні характеристики підсудного, та визнав обране покарання справедливим і достатнім для виправлення військовослужбовця й запобігання новим порушенням.

Нагадаємо, чоловік підписав документ про відповідальність від ухилення від призову. Але брати повістку відмовився. Також мешканця Волині суд визнав винним у тому, що він ухилявся від мобілізації. Сам обвинувачений розповів, що у ТЦК його просто постійно відпускали додому.

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