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На Одесчине военный пьяным ездил за рулем — как наказали

9 ноября 2024 21:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Военный вызвал ДТП под Одессой
Судейский молоток. Фото: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Старший сержант, водитель автомобильного взвода, столкнулся с легковушкой под Одессой, нарушив правила дорожного движения. Суд назначил ему годовое ограничение службы с ежемесячными вычетами.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Военнослужащий, старший сержант, выполняя задачи по перевозке горюче-смазочных материалов, допустил нарушение правил дорожного движения, что привело к столкновению с легковым автомобилем под Одессой. Событие произошло 19 августа 2022 года на автодороге Одесса-Рени. Во время обгона сержант вышел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia K5. В результате аварии водитель легковушки получил средние телесные повреждения, в частности переломы костей лица, руки и многочисленные ушибы.

Просили строго не наказывать

Обвиняемый признал свою вину и извинился перед потерпевшим. Суд учел, что подсудимый искренне раскаялся, активно содействовал расследованию и имеет положительную характеристику от командира. Потерпевший также просил не наказывать обвиняемого строго, учитывая его роль в защите Родины.

Что решил суд

Суд постановил назначить наказание в виде служебного ограничения сроком на год с ежемесячным отчислением 10% от зарплаты в доход государства. Суд рассмотрел все обстоятельства дела, включая положительные характеристики подсудимого, и признал избранное наказание справедливым и достаточным для исправления военнослужащего и предотвращения новых нарушений.

Напомним, мужчина подписал документ об ответственности от уклонения от призыва. Но брать повестку отказался. Также житель Волыни суд признал виновным в том, что он уклонялся от мобилизации. Сам обвиняемый рассказал, что в ТЦК его просто постоянно отпускали домой.

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