Суд засудив військового за зберігання боєприпасів: вирок

На Одещині військовий привіз з фронту боєприпаси — як покарали
Іванівський районний суд Одеської області засудив військовослужбовця, який незаконно зберігав боєприпаси у власному домі. Обвинувачений визнав свою вину та отримав умовний термін.
Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.
Деталі справи
Обвинувачений визнав свою вину, зізнавшись, що привіз боєприпаси з фронту та зберігав їх у спальні та підсобному приміщенні власного дому. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього кілька гранат, патрони та інші небезпечні предмети.
Яке покарання
Згідно з рішенням суду, військового визнано винним за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне зберігання боєприпасів. Однак, враховуючи щире каяття обвинуваченого та відсутність у нього раніше судимостей, суд звільнив його від основного покарання, призначивши умовний термін. Тепер обвинувачений перебуватиме під наглядом з іспитовим терміном у 1 рік і 6 місяців.
Нагадаємо, в Одеській області визнав військовослужбовця винним у нанесенні умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Також чоловік купив в інтернеті штамп про зняття з військового обліку і роздрукував собі військовий квиток.
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