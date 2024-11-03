Суд засудив військового за зберігання боєприпасів: вирок

Іванівський районний суд Одеської області. Фото: google.maps/Олексій Колюхов

Іванівський районний суд Одеської області засудив військовослужбовця, який незаконно зберігав боєприпаси у власному домі. Обвинувачений визнав свою вину та отримав умовний термін.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Обвинувачений визнав свою вину, зізнавшись, що привіз боєприпаси з фронту та зберігав їх у спальні та підсобному приміщенні власного дому. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього кілька гранат, патрони та інші небезпечні предмети.

Яке покарання

Згідно з рішенням суду, військового визнано винним за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне зберігання боєприпасів. Однак, враховуючи щире каяття обвинуваченого та відсутність у нього раніше судимостей, суд звільнив його від основного покарання, призначивши умовний термін. Тепер обвинувачений перебуватиме під наглядом з іспитовим терміном у 1 рік і 6 місяців.

Нагадаємо, в Одеській області визнав військовослужбовця винним у нанесенні умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Також чоловік купив в інтернеті штамп про зняття з військового обліку і роздрукував собі військовий квиток.