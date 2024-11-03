Суд осудил военного за хранение боеприпасов: приговор

Ивановский райсуд Одесской области. Фото: google.maps/Алексей Колюхов

Ивановский районный суд Одесской области осудил военнослужащего, незаконно хранившего боеприпасы в собственном доме. Обвиняемый признал свою вину и получил условный срок.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Обвиняемый признал свою вину, признавшись, что привез боеприпасы с фронта и хранил их в спальне и в подсобном помещении собственного дома. В ходе обыска стражи порядка изъяли у него несколько гранат, патроны и другие опасные предметы.

Какое наказание

Согласно решению суда, военный признан виновным по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за незаконное хранение боеприпасов. Однако, учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и отсутствие у него ранее судимостей, суд освободил его от основного наказания, назначив условный срок. Теперь обвиняемый будет находиться под наблюдением с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев.

Напомним, в Одесской области признал военнослужащего виновным в нанесении умышленных телесных повреждений средней тяжести. Также мужчина купил в интернете штамп о снятии с военного учета и распечатал себе военный билет.