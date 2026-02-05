Відео
Головна Одеса На Одещині військовий вкрав мопед — що вирішив суд

На Одещині військовий вкрав мопед — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 01:36
Військовий незаконно заволодів мопедом на Одещині — вирок суду
Молоток судді. Фото ілюстративне: depositphotos

На Одещині військовий незаконно заволодів чужим мопедом. Обвинувачений визнав провину і розкаявся. Суд врахував усі обставини та призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

За матеріалами справи, подія сталася в одному з населених пунктів Одеської області. Біля магазину був припаркований мопед Honda DIO-27 без номерних знаків. Його побачив військовослужбовець, який на той момент перебував удома. Чоловік вирішив забрати транспортний засіб і закотив його на територію свого домоволодіння. Двоколісний належав іншій особі, а його вартість оцінили у 8 233 гривні 33 копійки. Користувач мопеда звернувся до поліції, і транспорт швидко знайшли.

У суді обвинувачений повністю визнав провину. Він пояснив, що нібито хотів зберегти мопед, але усвідомив протиправність своїх дій і щиро розкаявся. Потерпілий заявив, що не має до нього жодних претензій.

Як покарали

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 289 КК України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Йому призначили три роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком один рік. Також військовий має регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи служби. Мопед повернули власнику.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили чоловіка, який переправляв військовозабов'язаних через кордон. Також ми писали, що в Івано-Франківській області оштрафували чоловіка за неявку до ТЦК за повісткою.

Одеса Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення крадіжка
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
