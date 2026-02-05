Видео
Главная Одесса На Одесчине военный украл мопед — что решил суд

На Одесчине военный украл мопед — что решил суд

Дата публикации 5 февраля 2026 01:36
Военный незаконно завладел мопедом в Одесской области - приговор суда
Молоток судьи. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одесской области военный незаконно завладел чужим мопедом. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд учел все обстоятельства и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

По материалам дела, происшествие произошло в одном из населённых пунктов Одесской области. Возле магазина был припаркован мопед Honda DIO-27 без номерных знаков. Его увидел военнослужащий, который в тот момент находился дома. Мужчина решил забрать транспортное средство и загнал его на территорию своего домовладения. Двухколёсный транспорт принадлежал другому лицу, а его стоимость оценили в 8 233 гривны 33 копейки. Пользователь мопеда обратился в полицию, и транспорт быстро нашли.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Он пояснил, что якобы хотел сохранить мопед, но осознал противоправность своих действий и искренне раскаялся. Потерпевший заявил, что не имеет к нему никаких претензий.

Как наказали

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 289 УК Украины — незаконное завладение транспортным средством. Ему назначили три года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год. Также военный должен регулярно появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или службы. Мопед вернули владельцу.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили мужчину, который переправлял военнообязанных через границу. Также мы писали, что в Ивано-Франковской области оштрафовали мужчину за неявку в ТЦК по повестке.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
