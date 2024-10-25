На Одещині військовий тримав вдома патрони — вирок суду

Набої для автомата Калашникова. Фото: ілюстративне/reibert.info

Військовий привіз додому із зони бойових дій пачку патронів і забув про них. Боєприпаси знайшли поліцейські, і чоловікові довелося постати перед судом.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Роздільнянського районного суду.

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Подробиці справи

Чоловік служив водієм у взводі забезпечення. Вибувши додому з фронту, він привіз 30 набоїв до автомата Калашникова. Патрони він поклав до шафи у господарському приміщенні. Під час обшуку військовий добровільно віддав боєприпаси поліцейським. На суді він визнав провину і заявив, що щиро кається у вчиненому.

Що вирішив суд

Суддя врахував, що чоловік раніше не був судимим, виховує неповнолітню дитину й має проблеми зі здоров'ям. Тому три роки ув'язнення йому замінили на рік іспитового терміну.

Нагадаємо, одесит звернувся до суду через те, що ТЦК не розглянув його заяву про відстрочку від мобілізації. Також у Миколаєві чоловік оскаржив штраф від терцентру на 25,5 тис. грн.