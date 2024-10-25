В Одесской области военный держал дома патроны — приговор суда

Патроны для автомата Калашникова. Фото: иллюстративный/reibert.info

Военный привез домой из зоны боевых действий пачку патронов и забыл о них. Боеприпасы нашли полицейские, и мужчине пришлось предстать перед судом.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Раздельнянского районного суда.

Читайте также:

Подробности дела

Мужчина служил водителем во взводе довольствия. Выбыв домой с фронта, он привез 30 патронов к автомату Калашникова. Патроны он положил в шкаф в хозяйственном помещении. Во время обыска военный добровольно отдал полицейским боеприпасы. На суде он признал вину и заявил, что искренне раскаивается в содеянном.

Что решил суд

Судья учел, что мужчина раньше не был судим, воспитывает несовершеннолетнего ребенка и испытывает проблемы со здоровьем. Потому три года заключения ему заменили на год испытательного срока.

Напомним, одессит обратился в суд из-за того, что ТЦК не рассмотрел его заявление об отсрочке от мобилизации. Также в Николаеве мужчина обжаловал штраф от терцентра на 25,5 тыс. грн.