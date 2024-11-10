Солдату дозволили повернутися на службу після самовільного залишення частини

Біляївський районний суд Одеської області. Фото: google.maps

На Одещині солдат самовільно залишив військову частину, але отримав шанс повернутися знову до служби. Суд задовольнив клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності, але висунув умову.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

У Біляївському районному суді Одеської області було розглянуто справу солдата Національної гвардії України, який, проходячи військову службу за призовом під час мобілізації, умисно ухилявся від виконання своїх обов’язків у період воєнного стану. За версією обвинувачення, 6 січня 2024 року солдат без поважних причин не з’явився на службу, ухиляючись до 23 січня 2024 року. Дії військовослужбовця кваліфікували за ч. 5 ст. 407 КК України — нез'явлення на службу без поважних причин, що є злочином в умовах воєнного стану.

Що вирішив суд

Прокуратура подала клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, аргументуючи його бажанням повернутися до військової служби та згодою командира частини на відновлення його обов’язків. Суд ухвалив рішення звільнити солдата від кримінальної відповідальності, закрити кримінальне провадження та зобов’язав його протягом 72 годин прибути до військової частини.

Нагадаємо, у Хмельницькому суд визнав невинним та виправдав безробітного у справі про ухилення від мобілізації за недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення. Також водій автомобільного взводу, зіткнувся з легковиком під Одесою, порушивши правила дорожнього руху. Суд призначив йому річне обмеження служби.