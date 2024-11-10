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На Одесчине военному разрешили вернуться на службу после СОЧ

10 ноября 2024 21:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Солдату разрешили вернуться на службу после самовольного ухода из части
Беляевский районный суд Одесской области Фото: google.maps
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области солдат самовольно покинул воинскую часть, но получил шанс вернуться снова в службу. Суд удовлетворил ходатайство о его освобождении от уголовной ответственности, но выдвинул условие.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

В Беляевском районном суде Одесской области было рассмотрено дело солдата Национальной гвардии Украины, который, проходя военную службу по призыву во время мобилизации, умышленно уклонялся от исполнения своих обязанностей в период военного положения. По версии обвинения, 6 января 2024 солдат без уважительных причин не явился на службу, уклоняясь до 23 января 2024 года. Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 5 ст. 407 УК Украины — неявка на службу без уважительных причин, преступления в условиях военного положения.

Что решил суд

Прокуратура подала ходатайство об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности, аргументируя его желанием вернуться в военную службу и согласие командира части на возобновление его обязанностей. Суд принял решение освободить солдата от уголовной ответственности, закрыть уголовное производство и обязал его в течение 72 часов прибыть в воинскую часть.

Напомним, в Хмельницком суд признал невиновным и оправдал безработного по делу об уклонении от мобилизации по недоказанности в его действиях состава уголовного преступления. Также водитель автомобильного взвода столкнулся с легковушкой под Одессой, нарушив правила дорожного движения. Суд назначил ему годовое ограничение службы.

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