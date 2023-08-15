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На Одещині вилучили контрафактні цигарки на чотири мільйони: деталі справи

15 серпня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині вилучили контрафактні цигарки на чотири мільйони: деталі справи
Детективи конфіскували цигарки. Фото: БЕБ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області (БЕБ) взяло під контроль групу осіб, яка займалася розповсюдженням контрафактних сигарет на півдні регіону. В результаті проведених дій детективів вдалося вилучити понад 35 тисяч пачок сигарет та автомобіль, що використовувався для незаконної діяльності.

Про це повідомляє БЕБ

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Схема продажу контрафактних сигарет

Слідство встановило, що житель Одеси стояв за схемою незаконного розповсюдження сигарет. Він користувався послугами поштових служб доставки, щоб отримати контрафактний товар, який потім реалізовував на півдні області та місцевих ринках.

Вилучені цигарки. Фото: БЕБ
Вилучені цигарки. Фото: БЕБ

Під час проведення обшуків на точках продажу, детективи вилучили понад 35 тисяч пачок контрафактних сигарет, а також автомобіль та гроші, отримані від незаконної діяльності. За розрахунками аналітиків БЕБ, держава зазнала збитків в понад 1,5 млн гривень у вигляді несплаченого акцизного податку тільки від конфіскованого товару. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 4 млн гривень.

Яке покарання чекає на бізнесменів

Наразі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 204 частини 1 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Такі дії караються штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Детективи займаються встановленням всього кола осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.

Нагадаємо, на Одещині поліція виявила та затримала підприємця, який неодноразово порушував правила торгівлі цигарками. Зафіксовані випадки незаконного обігу тютюнових виробів без марок акцизного податку призвели до складання адміністративних матеріалів проти правопорушника.

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