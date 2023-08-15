В Одесской области изъяли контрафактные сигареты на четыре миллиона: детали дела

Детективы конфисковали сигареты. Фото: БЕБ

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области (БЭБ) взяло под контроль группу лиц, занимавшихся распространением контрафактных сигарет на юге региона. В результате проведенных действий детективов удалось изъять более 35 тысяч пачек сигарет и автомобиль, который использовался для незаконной деятельности.

Об этом сообщает БЭБ.

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Схема продаж контрафактных сигарет

Следствие установило, что житель Одессы стоял по схеме незаконного распространения сигарет. Он пользовался услугами почтовых служб доставки для получения контрафактного товара, который затем реализовывал на юге области и местных рынках.

Изъяты папиросы. Фото: БЕБ

Во время проведения обысков на точках продаж детективы изъяли более 35 тысяч пачек контрафактных сигарет, а также автомобиль и деньги, полученные от незаконной деятельности. По расчетам аналитиков БЭБ, государство понесло убытки более чем в 1,5 млн гривен в виде неуплаченного акцизного налога только от конфискованного товара. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 4 млн. гривен.

Какое наказание ждет бизнесменов

Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 204 части 1 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Такие действия наказываются штрафом от пяти тысяч до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров. Детективы занимаются установлением всего круга лиц, причастных к этой незаконной деятельности.

Напомним, в Одесской области полиция обнаружила и задержала предпринимателя, который неоднократно нарушал правила торговли сигаретами. Зафиксированные случаи незаконного обращения табачных изделий без марок акцизного налога привели к составлению административных материалов против правонарушителя.