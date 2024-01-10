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На Одещині винесуть вирок чоловіку, який тримав у заручниках свою родину

10 січня 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині винесуть вирок чоловіку, який тримав у заручниках свою родину
Правоохоронці затримали чоловіка. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області на лаву підсудних відправили чоловіка, який тримав у заручниках власну родину. Інцидент трапився наприкінці літа у Чорноморську. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Подробиці справи

Місцевий мешканець побив колишню цивільну дружину та її матір і разом зі спільною маленькою донечкою зачинив у квартирі, погрожуючи фізичною розправою. Крики про допомогу почули люди на вулиці та подзвонили у правоохоронні органи. Чоловіка того ж дня взяли під варту. 

Що встановило слідство

Чоловік вирішив з’ясувати стосунки з колишньою дружиною. Він взяв молоток і пішов до квартири її батьків, оскільки знав, що вона з дитиною проживає у них. Дочекався, поки жінка буде виходити на вулицю та відчинить двері, і в слушний момент увійшов в оселю та декілька разів ударив молотком та кулаками її та її матір. Зачинив вхідні двері на ключ, а потерпілих заштовхав на кухню.

Яке покарання загрожує 

Наразі справу за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України передали до суду. Чоловікові загрожує до 5 років увʼязнення.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Хаджибейському районі Одеси до правоохоронців надійшло повідомлення про утримання заручників у квартирі. Місцевий мешканець, який, ймовірно, був у стані наркотичного спʼяніння, взяв у заручники свою родину. Однак вимог ніяких не висунув. 

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