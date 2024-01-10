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В Одесской области вынесут приговор мужчине, который держал в заложниках свою семью

10 января 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области вынесут приговор мужчине, который держал в заложниках свою семью
Правоохранители задержали мужчину. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на скамью подсудимых отправили мужчину, который держал в заложниках собственную семью. Инцидент произошел в конце лета в Черноморске.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности дела

Местный житель избил бывшую гражданскую жену и ее мать и вместе с общей маленькой дочкой закрыл в квартире, угрожая физической расправой. Крики о помощи услышали на улице и позвонили в правоохранительные органы. Мужчину в тот же день взяли под стражу.

Что установило следствие

Мужчина решил выяснить отношения с бывшей женой. Он взял молоток и пошел в квартиру ее родителей, поскольку знал, что он с ребенком проживает у них. Дождался, пока женщина будет выходить на улицу и откроет дверь, и в подходящий момент вошел в дом и несколько раз ударил молотком и кулаками ее и ее мать. Закрыл входную дверь на ключ, а пострадавших затолкал в кухню.

Какое наказание грозит

Дело по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса передали в суд. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в конце декабря в Хаджибейском районе Одессы правоохранителям поступило сообщение о содержании заложников в квартире. Местный житель, вероятно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, взял в заложники свою семью. Однако требований никаких не выдвинул.

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