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На Одещині витік газу забрав життя чоловіка

13 листопада 2024 09:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мешканець Одещини загинув через витік газу — подробиці
На плиті горить газ. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Ізмаїлі на вулиці Станіславського спалахнула пожежа у приватному будинку. Загинула людина. Причиною займання став витік газу.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області у середу, 13 листопада.  

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Що сталося

За словами рятувальників, у будинку стався витік природного газу і загоряння домашнього майна. На місці пожежі виявили тіло господаря житла, чоловіка 1954 року народження. Спеціалісти ДСНС встановлюють, що стало причиною витоку.  

Як вберегтися від витоку природного газу

Щоби убезпечити себе від витоку газу, треба дотримуватися наступних правил:

  • стежити, щоби газові прилади були чистими і справними;
  • систематично провітрювати приміщення, де встановлені газові прилади;
  • перевіряти наявність тяги в димоходах опалювальних печей перед розпалюванням та під час роботи цих приладів;
  • не залишати газові прилади увімкненими без нагляду навіть на короткий час.

Що робити, якщо відчули запах газу

  • негайно перекрийте вентилі на газовому приладді й крани подачі газу перед ними;
  • виведіть людей із загазованих та сусідніх приміщень;
  • організуйте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері;
  • викличте аварійну службу газу за телефоном "104";
  • з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їхніми вказівками.

Нагадаємо, в Одесі однорічна дівчинка потрапила до лікарні через дуйку. Також на Львівщині згоріли два автомобілі.

пожежа газ ДСНС Одеська область Новини Одеси

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