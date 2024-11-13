Житель Одесчины погиб из-за утечки газа — подробности

На плите горит газ. Фото: иллюстративное/freepik

В Измаиле по улице Станиславского вспыхнул пожар в частном доме. Погиб человек. Причиной возгорания стала утечка газа.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области в среду, 13 ноября.

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Что произошло

По словам спасателей, в доме произошла утечка природного газа и возгорание домашнего имущества. На месте пожара обнаружили тело хозяина жилья, мужчины 1954 года рождения. Специалисты ГСЧС устанавливают, что стало причиной утечки.

Как уберечься от утечки природного газа

Чтобы обезопасить себя от утечки газа, нужно соблюдать следующие правила:

следить, чтобы газовые приборы были чистыми и исправными;

систематически проветривать помещения, где установлены газовые приборы;

проверять наличие тяги в дымоходах отопительных печей перед разжиганием и при работе этих приборов;

не оставлять газовые приборы включенными без присмотра даже на короткое время.

Что делать, если почувствовали запах газа

немедленно перекройте вентили на газовых принадлежностях и краны подачи газа перед ними;

выведите людей из загазованных и соседних помещений;

организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери;

вызовите аварийную службу газа по телефону "104";

с прибытием бригады аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.

Напомним, в Одессе годовалая девочка попала в больницу из-за дуйки. Также на Львовщине сгорели два автомобиля.