ДТП у Подільську: водій збив пенсіонерку на переході

ДТП у Подільську. Фото: Нацполіція

У Подільську на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала 82-річна жінка. відомо, що водій збив літню жінку на пішохідному переході

Про це у суботу, 30 листопада, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Деталі аварії

Поліцейські встановили, що 51-річний водій автомобіля "ZAZ LANOS" не впорався з керуванням та здійснив наїзд на літню жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Постраждалу з переломом ноги госпіталізували до лікарні. Водій на момент аварії був тверезий.

Яке покарання

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Автомобіль поміщено на арештмайданчик, а у справі призначено низку експертиз.

Поліцейські звертаються до всіх учасників дорожнього руху із закликом дотримуватися правил безпеки: водіям уважно слідкувати за дорогою та не перевищувати швидкість, а пішоходам переходити дорогу у встановлених місцях і використовувати світловідбиваючі елементи у темний час доби.

Нагадаємо, у Чорноморську сталася ДТП за участі рейсового автобуса й вантажівки. Одинадцять людей отримали травми. Також суд виніс вирок винуватцю смертельної аварії, яка сталася у Харкові.