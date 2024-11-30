ДТП в Подольске: водитель сбил пенсионерку на переходе

ДТП в Подольске. Фото: Нацполиция

В Подольске на проспекте Победы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 82-летняя женщина. Известно, что водитель сбил пожилую женщину на пешеходном переходе.

Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Детали аварии

Полицейские установили, что 51-летний водитель автомобиля "ZAZ LANOS" не справился с управлением и совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую с переломом ноги госпитализировали в больницу. Водитель на момент аварии был трезв.

Какое наказание

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой средней тяжести телесные повреждения. Автомобиль помещен на арест площадку, а по делу назначен ряд экспертиз.

Полицейские обращаются ко всем участникам дорожного движения с призывом соблюдать правила безопасности: водителям внимательно следить за дорогой и не превышать скорость, а пешеходам переходить дорогу в установленных местах и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Напомним, в Черноморске произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Одиннадцать человек получили травмы. Также суд вынес приговор виновнику смертной аварии, которая произошла в Харькове.