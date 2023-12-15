На Одещині водіїв попереджають про блокування важливої траси

Автомобільний затор. Фото: УНІАН

Рух транспорту біля порту Рені, що під Одесою, наразі заблоковано. Водіїв просять взяти це до уваги і відповідно спланувати свої поїздки.

Про це 15 грудня о 18:26 повідомив начальник Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев.

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"На міжнародній трасі М-15 Одеса-Рені в районі вʼїзду в порт міста Рені рух автотранспорту повністю заблокований через скупчення великовантажного транспорту", — повідомив Абашев.

Він закликав водіїв взяти цю інформацію до уваги під час поїздок.

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