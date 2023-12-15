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На Одещині водіїв попереджають про блокування важливої траси

15 грудня 2023 19:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Одещині водіїв попереджають про блокування важливої траси
Автомобільний затор. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Рух транспорту біля порту Рені, що під Одесою, наразі заблоковано. Водіїв просять взяти це до уваги і відповідно спланувати свої поїздки.

Про це 15 грудня о 18:26 повідомив начальник Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абашев.

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Рух транпорту біля порту в Одесі заблоковано

"На міжнародній трасі М-15 Одеса-Рені в районі вʼїзду в порт міста Рені рух автотранспорту повністю заблокований через скупчення великовантажного транспорту", — повідомив Абашев.

Він закликав водіїв взяти цю інформацію до уваги під час поїздок.

Раніше ми повідомляли, що станом на ранок 13 грудня на дорогах Одеської області зберігається густий туман, який ускладнює рух автівок. На виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затори у межах Маяк та на молдавському КПП.

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Нагадаємо, ми писали, що У ВР відповіли, чи будуть і далі знижуватися ціни на пальне в Україні. Член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Устенко заявив, що ситуація з пальним в Україні буде без перебоїв.  

Раніше ми розповіли, про ТОП 3 нових сімейних хетчбеків за ціною до 900 тис. грн в Україні. Таке авто чудово підійде тим, хто не має специфічних запитів щодо можливостей своєї майбутньої машини.

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