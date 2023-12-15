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В Одесской области водителей предупреждают о блокировке важной трассы

15 декабря 2023 19:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Одесской области водителей предупреждают о блокировке важной трассы
Автомобильная пробка. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Движение транспорта возле порта Рени, что под Одессой, заблокировано. Водителей просят принять это к сведению и соответственно спланировать свои поездки.

Об этом 15 декабря в 18:26 сообщил начальник Измаильской районной военной администрации Родион Абашев.

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"На международной трассе М-15 Одесса-Рени в районе въезда в порт города Рени движение автотранспорта полностью заблокировано из-за скопления большегрузного транспорта", — сообщил Абашев.

Он призвал водителей принять эту информацию во внимание во время поездок.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 13 декабря на дорогах Одесской области сохраняется густой туман, усложняющий движение автомобилей. На выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяк и на молдавском КПП .

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Напомним, мы писали, что В ВР ответили, будут ли и дальше снижаться цены на горючее в Украине. Член Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Устенко заявил, что ситуация с горючим в Украине будет без перебоев.

Ранее мы рассказали о ТОП 3 новых семейных хэтчбеков по цене до 900 тыс. грн в Украине. Такой автомобиль прекрасно подойдет тем, кто не имеет специфических запросов относительно возможностей своей будущей машины.

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