В Одесской области водителей предупреждают о блокировке важной трассы

Автомобильная пробка. Фото: УНИАН

Движение транспорта возле порта Рени, что под Одессой, заблокировано. Водителей просят принять это к сведению и соответственно спланировать свои поездки.

Об этом 15 декабря в 18:26 сообщил начальник Измаильской районной военной администрации Родион Абашев.

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Движение транспорта возле порта в Одессе заблокировано

"На международной трассе М-15 Одесса-Рени в районе въезда в порт города Рени движение автотранспорта полностью заблокировано из-за скопления большегрузного транспорта", — сообщил Абашев.

Он призвал водителей принять эту информацию во внимание во время поездок.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на утро 13 декабря на дорогах Одесской области сохраняется густой туман, усложняющий движение автомобилей. На выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяк и на молдавском КПП .

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