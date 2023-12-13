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На трасі Одеса-Рені ускладнено рух — яка ситуація на кордонах

13 грудня 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Станом на ранок 13 грудня на дорогах Одеської області зберігається густий туман, який ускладнює рух автівок: яка ситуація на кордонах
Затори під час туману. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 13 грудня на дорогах Одеської області зберігається густий туман, який ускладнює рух автівок. На виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано затори у межах Маяк та на молдавському КПП.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

По дорозі на Паланку наразі є невеликий затор біля українського прикордонного пункту. А от на молдавському кордоні наразі не спостерігається скупчення машин. Подорож до Паланки триватиме сьогодні лише 1 годину 9 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

А от, щоб дістатися до Румунії, доведеться стояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються значні затори біля Татарбунар, Холмського, Сафʼян та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону триватиме 4 години 21 хвилину. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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