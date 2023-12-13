По состоянию на утро 13 декабря на дорогах Одесской области сохраняется густой туман, усложняющий движение автомобилей: какая ситуация на границах

Пробки во время тумана. Фото: УНИАН

По состоянию на утро 13 декабря на дорогах Одесской области сохраняется густой туман, усложняющий движение автомобилей. На выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяк и на молдавском КПП.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас есть небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе пока не наблюдается скопления машин. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 9 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот, чтобы добраться до Румынии, придется стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются значительные пробки возле Татарбунар, Холмского, Сафьян и Измаила. Путешествие на дунайскую границу будет длиться 4 часа 21 минуту.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, что В ВР ответили, будут ли и дальше снижаться цены на горючее в Украине. Член Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Устенко заявил, что ситуация с горючим в Украине будет без перебоев.

Ранее мы рассказали о ТОП-3 новых семейных хэтчбеках по цене до 900 тыс. грн в Украине. Такой автомобиль прекрасно подойдет тем, кто не имеет специфических запросов относительно возможностей своей будущей машины.