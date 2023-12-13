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На трассе Одесса-Рени затруднено движение — какая ситуация на границах

13 декабря 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
По состоянию на утро 13 декабря на дорогах Одесской области сохраняется густой туман, усложняющий движение автомобилей: какая ситуация на границах
Пробки во время тумана. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 13 декабря на дорогах Одесской области сохраняется густой туман, усложняющий движение автомобилей. На выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы пробки в пределах Маяк и на молдавском КПП.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

По дороге на Паланку сейчас есть небольшая пробка возле украинского пограничного пункта. А вот на молдавской границе пока не наблюдается скопления машин. Путешествие в Паланку продлится сегодня всего 1 час 9 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот, чтобы добраться до Румынии, придется стоять в очередях. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются значительные пробки возле Татарбунар, Холмского, Сафьян и Измаила. Путешествие на дунайскую границу будет длиться 4 часа 21 минуту.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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