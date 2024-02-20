На Одещині впіймали втікачів за кордон, які маскувалися під військових

Прикордонники із затриманими порушниками. Фото: Сили оборони півдня України

Група ухилянтів намагалася перейти кордон, називаючи себе військовими. Своєму провіднику вони були готові заплатити від п'яти до шести тисяч доларів.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

Прикордонники піймали ухилянтів

На автодорозі Одеса-Рені прикордонники зупинили водія, який намагався підвезти до Молдови двох чоловіків.

"Щоб збити з пантелику правоохоронців, усі перевдягнулися у військову форму.

За "туристичні" послуги кожен мав сплатити від 5 до 6 тисяч доларів США", — йдеться у повідомленні.

На порушників склали адмінпротоколи. Щодо перевізника направлено повідомлення до поліції про виявлення ознак кримінального злочину.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині виявили порушників, які займались браконьєрством. Зловмисники завдали збитків державі майже на 870 тисяч гривень.

Група чоловіків намагалася незаконно проникнути до Молдови за допомогою інтернет-послуги. Їх помітили співробітники Подільського прикордонного загону, використовуючи дрон.