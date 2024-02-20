В Одесской области поймали беглецов за границу, которые маскировались под военных
Группа уклонистов пыталась перейти границу, называя себя военными. Своему проводнику они были готовы заплатить от пяти до шести тысяч долларов.
Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
Пограничники поймали уклонистов
На автодороге Одесса-Рени пограничники остановили водителя, пытавшегося подвезти в Молдову двух мужчин.
"Чтобы сбить с толку правоохранителей, все переоделись в военную форму.
За "туристические" услуги каждый должен был оплатить от 5 до 6 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.
На нарушителей составили админпротоколы. В отношении перевозчика направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков уголовного преступления.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области обнаружили нарушителей, которые занимались браконьерством. Злоумышленники нанесли ущерб государству почти на 870 тысяч гривен.
Группа мужчин пыталась незаконно проникнуть в Молдову с помощью интернет-услуг. Их заметили сотрудники Подольского пограничного отряда, используя дрон.
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