В Одесской области поймали беглецов за границу, которые маскировались под военных

Пограничники с задержанными нарушителями. Фото: Силы обороны юга Украины

Группа уклонистов пыталась перейти границу, называя себя военными. Своему проводнику они были готовы заплатить от пяти до шести тысяч долларов.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Пограничники поймали уклонистов

На автодороге Одесса-Рени пограничники остановили водителя, пытавшегося подвезти в Молдову двух мужчин.

"Чтобы сбить с толку правоохранителей, все переоделись в военную форму.

За "туристические" услуги каждый должен был оплатить от 5 до 6 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

На нарушителей составили админпротоколы. В отношении перевозчика направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков уголовного преступления.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области обнаружили нарушителей, которые занимались браконьерством. Злоумышленники нанесли ущерб государству почти на 870 тысяч гривен.

Группа мужчин пыталась незаконно проникнуть в Молдову с помощью интернет-услуг. Их заметили сотрудники Подольского пограничного отряда, используя дрон.