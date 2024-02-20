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В Одесской области поймали беглецов за границу, которые маскировались под военных

20 февраля 2024 00:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Одесской области поймали беглецов за границу, которые маскировались под военных
Пограничники с задержанными нарушителями. Фото: Силы обороны юга Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Группа уклонистов пыталась перейти границу, называя себя военными. Своему проводнику они были готовы заплатить от пяти до шести тысяч долларов.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Пограничники поймали уклонистов

На автодороге Одесса-Рени пограничники остановили водителя, пытавшегося подвезти в Молдову двух мужчин.

"Чтобы сбить с толку правоохранителей, все переоделись в военную форму.
За "туристические" услуги каждый должен был оплатить от 5 до 6 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

На нарушителей составили админпротоколы. В отношении перевозчика направлено сообщение в полицию об обнаружении признаков уголовного преступления.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области обнаружили нарушителей, которые занимались браконьерством. Злоумышленники нанесли ущерб государству почти на 870 тысяч гривен.

Группа мужчин пыталась незаконно проникнуть в Молдову с помощью интернет-услуг. Их заметили сотрудники Подольского пограничного отряда, используя дрон.

Одесса
война
Украина
пограничники
уклонисты

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