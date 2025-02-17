Динаміка відкриття нових підприємств на Одещині становить мінус 7,1%.

Картка з написом ФОП. Фото ілюстративне: Судово-юридична газета

Починаючи з березня 2022 року, щомісяця більше ФОПів на Одещині відкривалось, ніж закривалось, однак наприкінці 2024-го динаміка пішла у зворотньому напрямку. Антирекорд зафіксовано у січні поточного року: за кілька тижнів січня було закрито 61 455 підприємств.

Про це ми дізналися з Опендатаботу.

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Динаміка створення ФОПів

Динаміка відкриття нових підприємств в нашому регіоні становить мінус 7,1%. Економісти пов'язують це із зростанням податкового навантаження на бізнес. Загалом 763 759 нових ФОПів відкрилось в Україні від початку повномасштабної війни. За цей же час 684 995 підприємців вирішили закритись. Загалом найчастіше підприємці, які відкривалися вже після початку вторгнення, обирали роздрібну торгівлю як основну сферу діяльності — це 28.1% або 214,2 тисячі. До ТОП-3 також потрапили IT — 9.1% (69,5 тисячі) та оптова торгівля — 7.2% (54,6 тисячі).

Топ сфер діяльності. Фото: скриншот

Найбільше нових ФОПів за час великої війни зареєстрували у Києві — 108 536, на Дніпропетровщині — 68 377 та Львівщині — 60 009.

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