Динамика открытия новых предприятий в Одесской области составляет минус 7,1%.

Карточка с надписью ФЛП. Фото иллюстративное: Судебно-юридическая газета

Начиная с марта 2022 года, ежемесячно больше ФЛП на Одесчине открывалось, чем закрывалось, однако в конце 2024-го динамика пошла в обратном направлении. Антирекорд зафиксирован в январе текущего года: за несколько недель января было закрыто 61 455 предприятий.

Об этом мы узнали из Опендатабота.

Читайте также:

Динамика открытия ФОПов

Динамика открытия новых предприятий в нашем регионе составляет минус 7,1%. Экономисты связывают это с ростом налоговой нагрузки на бизнес. Всего 763 759 новых ФЛП открылось в Украине с начала полномасштабной войны. За это же время 684 995 предпринимателей решили закрыться. В общем чаще всего предприниматели, которые открывались уже после начала вторжения, выбирали розничную торговлю как основную сферу деятельности — это 28.1% или 214,2 тысячи. В ТОП-3 также попали IT — 9.1% (69,5 тысячи) и оптовая торговля — 7.2% (54,6 тысячи).

Топ сфер деятельности. Фото: скриншот

Больше всего новых ФЛП за время большой войны зарегистрировали в Киеве — 108 536, на Днепропетровщине — 68 377 и Львовщине — 60 009.

Напомним, недавно мы писали о ценах в магазинах Одессы. А также о том, что больше всего подорожало в Украине.