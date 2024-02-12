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На Одещині запровадили карантинні обмеження через пташиний грип — де саме

12 лютого 2024 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині запровадили карантинні обмеження через пташиний грип — де саме
Заражений грипом лебідь. Фото:
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області, на території Нижньодністровського природного парку, тривають екологічні обстеження. Епідеміологи досліджують заповідник на присутність пташиного грипу та його субтипів.

Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.

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Протягом минулого тижня зафіксовано випадки загибелі лебедів на водоймах Нижнього Дністра. Мертві пташині тіла знаходили на Дністровському лимані, Білому озері, Саф’янах, каналі у районі дитячого пляжу у Біляївці.

"Результати лабораторних досліджень у загиблих птахів показали РНК вірус грипу типу А, субтипу Н5", — йдеться у повідомленні. 

Природний парк став небезпечною зоною

Через підвищену небезпеку на території Нижньодністровського НПП призначено карантинні обмеження. Також визначено буферну зону, територію радіусом 3 км від небезпечного пункту та зону спостереження радіусом 10 км, в яку входять населені пункти с. Маяки, с. Надлиманське, м. Біляївка.

"Важливо у цей період не допускати контактів свійської птиці з дикою, перебування і напування з водойм", — додали у відомстві. 

Нагадаємо, в Одеській ОВА відбулося засідання протиепізоотичної комісії. Фахівці обговорили проблему поширення пташиного грипу в Україні та регіоні зокрема. 

Також ми писали, що в Україні знову зафіксували спалах коронавірусу, людей закликають дотримуватися маскового режиму в публічних місцях. Водночас немає якихось симптомів, які допоможуть визначити вірус, адже у випадку респіраторних інфекцій алгоритм дій та лікування завжди однаковий. 

Одеса
Одеська область
грип
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