На Одещині запровадили карантинні обмеження через пташиний грип — де саме
В Одеській області, на території Нижньодністровського природного парку, тривають екологічні обстеження. Епідеміологи досліджують заповідник на присутність пташиного грипу та його субтипів.
Про це повідомили у Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин ООДА.
Що відомо про грип птиці на Одещині
Протягом минулого тижня зафіксовано випадки загибелі лебедів на водоймах Нижнього Дністра. Мертві пташині тіла знаходили на Дністровському лимані, Білому озері, Саф’янах, каналі у районі дитячого пляжу у Біляївці.
"Результати лабораторних досліджень у загиблих птахів показали РНК вірус грипу типу А, субтипу Н5", — йдеться у повідомленні.
Природний парк став небезпечною зоною
Через підвищену небезпеку на території Нижньодністровського НПП призначено карантинні обмеження. Також визначено буферну зону, територію радіусом 3 км від небезпечного пункту та зону спостереження радіусом 10 км, в яку входять населені пункти с. Маяки, с. Надлиманське, м. Біляївка.
"Важливо у цей період не допускати контактів свійської птиці з дикою, перебування і напування з водойм", — додали у відомстві.
Нагадаємо, в Одеській ОВА відбулося засідання протиепізоотичної комісії. Фахівці обговорили проблему поширення пташиного грипу в Україні та регіоні зокрема.
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