На Одесчине ввели карантинные ограничения из-за птичьего гриппа — где именно

Зараженный гриппом лебедь. Фото:

В Одесской области, на территории Нижнеднестровского природного парка, продолжаются экологические обследования. Эпидемиологи исследуют заповедник на присутствие птичьего гриппа и его субтипов.

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА.

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В течение прошлой недели зафиксированы случаи гибели лебедей на водоемах Нижнего Днестра. Мертвые птичьи тела находили на Днестровском лимане, Белом озере, Сафьянах, канале в районе детского пляжа в Беляевке.

"Результаты лабораторных исследований у погибших птиц показали РНК вирус гриппа типа А, субтипа Н5", — говорится в сообщении.

Природный парк стал опасной зоной

Из-за повышенной опасности на территории Нижнеднестровского НПП назначены карантинные ограничения. Также определена буферная зона, территория радиусом 3 км от опасного пункта и зона наблюдения радиусом 10 км, в которую входят населенные пункты с. Маяки, с. Надлиманское, г. Беляевка.

"Важно в этот период не допускать контактов домашней птицы с дикой, нахождения и напаивания из водохранилищ", — добавили в ведомстве.

Напомним, в Одесской ОВА состоялось заседание противоэпизоотической комиссии. Специалисты обсудили проблему распространения птичьего гриппа в Украине и регионе в частности.

Также мы писали, что в Украине снова зафиксировали вспышку коронавируса, людей призывают соблюдать масочный режим в публичных местах. В то же время нет каких-либо симптомов, которые помогут определить вирус, ведь в случае респираторных инфекций алгоритм действий и лечения всегда одинаков.