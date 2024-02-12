На Одесчине ввели карантинные ограничения из-за птичьего гриппа — где именно
В Одесской области, на территории Нижнеднестровского природного парка, продолжаются экологические обследования. Эпидемиологи исследуют заповедник на присутствие птичьего гриппа и его субтипов.
Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений ООДА.
Что известно о гриппе птицы в Одесской области
В течение прошлой недели зафиксированы случаи гибели лебедей на водоемах Нижнего Днестра. Мертвые птичьи тела находили на Днестровском лимане, Белом озере, Сафьянах, канале в районе детского пляжа в Беляевке.
"Результаты лабораторных исследований у погибших птиц показали РНК вирус гриппа типа А, субтипа Н5", — говорится в сообщении.
Природный парк стал опасной зоной
Из-за повышенной опасности на территории Нижнеднестровского НПП назначены карантинные ограничения. Также определена буферная зона, территория радиусом 3 км от опасного пункта и зона наблюдения радиусом 10 км, в которую входят населенные пункты с. Маяки, с. Надлиманское, г. Беляевка.
"Важно в этот период не допускать контактов домашней птицы с дикой, нахождения и напаивания из водохранилищ", — добавили в ведомстве.
Напомним, в Одесской ОВА состоялось заседание противоэпизоотической комиссии. Специалисты обсудили проблему распространения птичьего гриппа в Украине и регионе в частности.
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