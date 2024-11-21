Прогнози і графіки відключень світла в Одесі на 21 листопада

Електрики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

В Одеській області оновили графіки стабілізаційних відключень світла на четвер, 21 листопада. За вказівкою "Укренерго" скасували одну чергу відключень.

Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".

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Графіки на четвер

Сьогодні діятимуть стабілізаційні графіки відключень. Споживачів розбили на шість груп. За попереднім графіком ДТЕК, залежно від групи, світло буде відсутнє протягом 2-4 годин один чи два рази на добу.

Повідомлення про графіки на четвер. Фото: скриншот

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Одеській області впроваджували екстрені відключення світла. Пізніше вони були скасовані.