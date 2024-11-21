Прогнози і графіки відключень світла в Одесі на 21 листопада

На Одещині ввели нові графіки відключення світла
В Одеській області оновили графіки стабілізаційних відключень світла на четвер, 21 листопада. За вказівкою "Укренерго" скасували одну чергу відключень.
Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".
Графіки на четвер
Сьогодні діятимуть стабілізаційні графіки відключень. Споживачів розбили на шість груп. За попереднім графіком ДТЕК, залежно від групи, світло буде відсутнє протягом 2-4 годин один чи два рази на добу.
У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.
Нагадаємо, сьогодні вранці в Одеській області впроваджували екстрені відключення світла. Пізніше вони були скасовані.
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