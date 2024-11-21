Прогнозы и графики отключения света в Одессе на 21 ноября

Электрики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК

В Одесской области обновили графики стабилизационных отключений света на четверг, 21 ноября. По указанию "Укрэнерго" отменили одну очередь отключений.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

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Графики на четверг

Сегодня будут действовать стабилизационные графики отключений. Потребителей разбили на шесть групп. По предварительному графику ДТЭК, в зависимости от группы, свет будет отсутствовать в течение 2-4 часов один или два раза в сутки.

Сообщения о графиках на четверг. Фото: скриншот

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

Напомним, сегодня утром в Одесской области вводились экстренные отключения света. Позже они были отменены.