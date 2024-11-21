Прогнози і графіки відключень світла в Одесі на 21 листопада

Електрик виконує ремонтні роботи. Фото: ДТЕК

У четвер, 21 листопада, в Одеській області скасували екстрені відключення світла. Електротранспорт починає виходити на рейси. Гуманітарні автобуси поки що залишаються працювати на лініях, щоби розвантажити маршрути у пікові ранкові години.

Про це повідомили в Одеській мерії.

Читайте також:

Повідомлення про скасування відключень. Фото: скриншот

Графіки на четвер

Сьогодні діятимуть стабілізаційні графіки відключень. Споживачів розбили на шість груп. За попереднім графіком ДТЕК, залежно від групи, світло буде відсутнє протягом 2-4 годин один чи два рази на добу.

Повідомлення про графіки на четвер. Фото: скриншот

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

Нагадаємо, сьогодні вранці у низці областей, зокрема, на Одещині впроваджували екстрені відключення світла. Також ми повідомляли про те, чому у багатьох одеситів електрику вимикають не за графіком.