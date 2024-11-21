Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ситуація зі світлом в Одесі — прогноз і графіки на четвер arrow

Ситуація зі світлом в Одесі — прогноз і графіки на четвер

21 листопада 2024 09:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Прогнози і графіки відключень світла в Одесі на 21 листопада
Електрик виконує ремонтні роботи. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 21 листопада, в Одеській області скасували екстрені відключення світла. Електротранспорт починає виходити на рейси. Гуманітарні автобуси поки що залишаються працювати на лініях, щоби розвантажити маршрути у пікові ранкові години.

Про це повідомили в Одеській мерії.

Читайте також:
Ситуація зі світлом в Одесі — прогноз і графіки на четвер - фото 1
Повідомлення про скасування відключень. Фото: скриншот

Графіки на четвер

Сьогодні діятимуть стабілізаційні графіки відключень. Споживачів розбили на шість груп. За попереднім графіком ДТЕК, залежно від групи, світло буде відсутнє протягом 2-4 годин один чи два рази на добу.

В Одесі повернули графіки відключень — коли буде світло - фото 1
Повідомлення про графіки на четвер. Фото: скриншот

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

Нагадаємо, сьогодні вранці у низці областей, зокрема, на Одещині впроваджували екстрені відключення світла. Також ми повідомляли про те, чому у багатьох одеситів електрику вимикають не за графіком.

Одеса Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:56 Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час Революції Гідності

Новина з фото

09:50 Старі монети принесуть тисячі гривень — що можна дорого продати

09:49 Одещина під загрозою — РФ збільшила число кораблів у морі

09:38 ЗАЕС знову опинилась на межі блекауту — що кажуть в Міненерго

09:37 ЗСУ відбили 34 атаки окупантів під Покровськом — звіт Генштабу

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:18 Списання боргів за комуналку — як оформити субсидію неплатникам

09:17 Ситуація зі світлом в Одесі — прогноз і графіки на четвер

09:13 У Києві скасували аварійні відключення світла, — КМВА

09:00 У Дніпрі росіяни пошкодили будівлю центру реабілітації інвалідів

08:53 У Києві мокрий сніг, на дорогах працює спецтехніка — фото

09:56 Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час Революції Гідності

Новина з фото

09:50 Старі монети принесуть тисячі гривень — що можна дорого продати

09:49 Одещина під загрозою — РФ збільшила число кораблів у морі

09:38 ЗАЕС знову опинилась на межі блекауту — що кажуть в Міненерго

09:37 ЗСУ відбили 34 атаки окупантів під Покровськом — звіт Генштабу

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

09:18 Списання боргів за комуналку — як оформити субсидію неплатникам

09:17 Ситуація зі світлом в Одесі — прогноз і графіки на четвер

09:13 У Києві скасували аварійні відключення світла, — КМВА

09:00 У Дніпрі росіяни пошкодили будівлю центру реабілітації інвалідів

08:53 У Києві мокрий сніг, на дорогах працює спецтехніка — фото

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

20 листопада 2024
Text

22:02 Нардеп пояснив, чому США закрили своє посольство у Києві

Text

18:34 Нагорняк повідомив, на якому етапі роботи на об'єктах Укренерго

Text

17:54 Російська ІПСО чи реальна загроза удару — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Економіст назвав суму, якої не вистачає держбюджету на 2025 рік

Text

13:23 Длігач назвав, скільки грошей може отримати Україна у 2025 році

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:09 Підвищення зарплат та тарифи на світло, — ефір Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп різко висловився про укриття для енергооб'єктів

Text

13:00 Заява США про обстріл та блокпости у Києві — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо