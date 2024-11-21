Прогнозы и графики отключения света в Одессе на 21 ноября

Электрик производит ремонтные работы. Фото: ДТЭК

В четверг, 21 ноября, в Одесской области отменили экстренные отключения света. Электротранспорт начинает выходить на рейсы. Гуманитарные автобусы пока остаются работать на линиях, чтобы разгрузить маршруты в пиковые утренние часы.

Об этом сообщили в Одесской мэрии.

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Уведомление об отмене отключений. Фото: скриншот

Графики на четверг

Сегодня будут действовать стабилизационные графики отключений. Потребителей разбили на шесть групп. По предварительному графику ДТЭК, в зависимости от группы, свет будет отсутствовать в течение 2-4 часов один или два раза в сутки.

Сообщения о графиках на четверг. Фото: скриншот

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

Напомним, сегодня утром в ряде областей, в частности, в Одесской области внедрялись экстренные отключения света. Также мы сообщали о том, почему у многих одесситов электричество выключается не по графику.