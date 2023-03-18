На Одещині виставили на продаж колишній винзавод: яка стартова ціна

Аукціон відбудеться у квітні

В Одесі виставили на приватизацію єдиний майновий комплекс "Ізмаїльський винзавод" Торги за об'єкт розпочнуться 11 квітня.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

Що входить до об'єкта приватизації

На балансі ФДМУ активи повернутого з оренди "Ізмаїльського винзаводу". Він використовувався для виробництва шампанських та ігристих вин та розливу виноробної продукції.

На продаж виставили об’єкти за наступними адресами

м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 44;

м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 54;

Ізмаїльський район (колишній Ренійський район), с. Плавні, вул. Лиманська, 1А;

Ізмаїльський район, смт Суворове, вул. Лиманська, 18;

Ізмаїльський район (колишній Кілійський район), с. Приморське, вул. Курортна, 64 (база відпочинку).

Умови приватизації

Протягом шести місяців від дати переходу права власності на об'єкт приватизації, покупець зобов'язаний погасити борги підприємства з заробітної плати перед бюджетом, у розмірі, що складеться на дату переходу права власності.

Покупець чи уповноважений ним орган не має права звільняти працівників "Єдиного майнового комплексу структурного підрозділу Одеської філії Державного підприємства "Управління справами Фонду державного майна України" з винятком випадків, передбачених пунктами 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України, протягом шести місяців від дати переходу права власності на об'єкт приватизації.

Стартова ціна та дата торгів

Майно колишнього Ізмаїльського винзаводу оцінили початковою вартістю в понад 35,7 мільйона гривень. Аукціон заплановано на 11 квітня.

Нагадаємо, з другої спроби Білгород-Дністровський порт на Одещині продали. Аукціон з приватизації відбувся на платформі Prozzoro.Продажі. Стартова ціна, яка була встановлена Фондом держмайна України — 93 787 119.54 грн.