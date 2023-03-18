В Одесской области выставили на продажу бывший винзавод: какая стартовая цена

Аукцион состоится в апреле

В Одессе выставили на приватизацию единый имущественный комплекс Измаильский винзавод Торги за объект начнутся 11 апреля.

Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

Входящий в объект приватизации

На балансе ФГИ активы возвращенного из аренды "Измаильского винзавода". Он использовался для производства шампанских и игристых вин и разлива винодельческой продукции.

На продажу выставили объекты по следующим адресам

г. Измаил, ул. Гагарина, 44;

г. Измаил, ул. Гагарина, 54;

Измаильский район (бывший Ренийский район), с. Плавная, ул. Лиманская, 1А;

Измаильский район, пгт Суворово, ул. Лиманская, 18;

Измаильский район (бывший Килийский район), с. Приморское, ул. Курортная, 64 (база отдыха).

Условия приватизации

В течение шести месяцев с даты перехода права собственности на объект приватизации, покупатель обязан погасить долги предприятия по заработной плате перед бюджетом, в размере, который сложится на дату перехода права собственности.

Покупатель или уполномоченный им орган не вправе увольнять работников "Единого имущественного комплекса структурного подразделения Одесского филиала Государственного предприятия "Управление делами Фонда государственного имущества Украины" за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3, 4, 7 и 8 части первой статьи 40 и статьи 41 Кодекса законов о труде Украины, в течение шести месяцев с даты перехода права собственности на объект приватизации.

Стартовая цена и дата торгов

Имущество бывшего Измаильского винзавода оценили начальной стоимостью более 35,7 миллиона гривен. Аукцион запланирован на 11 апреля.

Напомним, со второй попытки Белгород-Днестровский порт в Одесской области продали. Аукцион по приватизации прошел на платформе Prozzoro.Продажи. Стартовая цена, установленная Фондом госимущества Украины — 93 787 119.54 грн.